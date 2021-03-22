شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ الأهلى: موسيماني يعفو عن كهربا.. واتجاه لمشاركته أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن موافقة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عن عودة محمود كهربا لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجارى بعد عودة المدرب من جنوب إفريقيا، وذلك بعد تدخل بعض اللاعبين الكبار بالفريق، أبرزهم محمد الشناوى، حارس المرمى، وكذلك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامى قمصان، المدرب المساعد، لإقناع موسيمانى على عودة كهربا للتدريبات الجماعية بعدما التزم بالعقوبة التى وقعت عليه بتغريمه مليون جنيه والاستبعاد من المشاركة فى المباريات الرسمية لمدة شهر تنتهى يوم 1 إبريل المقبل.



وأكد المصدر أن موسيمانى يدرس الاستفادة من قدرات اللاعب خلال المباريات الرسمية المقبلة للأهلى فى دورى أبطال إفريقيا بعد الصحوة الأخيرة للفريق عقب فوزه الكبير على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.



ونفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، ما تردد عن طلب موسيمانى الاستغناء عن محمود كهربا بعد الأزمة التى نشبت بينهما وأدت لإيقاف اللاعب.

وقال أمير، فى تصريحات تليفزيونية إن أزمة كهربا اقتصرت على إيقافه لمدة شهر وتغريمه ماليًا، ولم يطلب موسيمانى رحيله.



وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بواليا، فلم يطلب موسيمانى إعارته كما يتردد، لأنه هو من طلب ضمه للأهلى.. ونبحث عن تدعيم مراكز النقص فى الصفوف ولا ننظر للأسماء، وهى السياسة التى ننتهجها داخل النادى باستمرار».