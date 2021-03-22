شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك فى معسكر المنتخب بعد إصابة أبو الفتوح بأعراض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل معسكر المنتخب المصري عقب إصابة اللاعب احمد أبو الفتوح بنزلة برد و أعراض الإصابة بكورونا، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي .

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد الفتوح لوعكة صحية مفاجئة بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية بعد عزلة سريعا خشية أن يكون اللاعب مصاب بكورونا وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا، رغم سلبية مسحته والتي أجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي .

الجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته أملا فى شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر .