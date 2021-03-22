شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة الأهرام، يقتضي تنطيم النسخة الأولى من مؤتمر دعم وتنمية الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع كل من الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومحمد جاد رئيس شركة جي جلوبال،.

في كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول يحقق أبعاد الوزراة التي تحرص على تنفيذها من خلال دعم الأبطال الرياضيين كجزء من دعم الرياضة المصرية وتنميتها، مشيراً إلى حرص الوزارة على اكتشاف الموهوبين رياضياً منذ الصغر ورعايتهم على مستوى كافة المحافظات من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ولفت وزير الرياضة إلى برنامج رعاية أبطال مصر المتأهلين لأوليمبياد طوكيو، ورعاية 55 لاعب ولاعبة حتى الآن ضمن البرنامج بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع مؤسسة الأهرام على مستوى دعم الرياضة وقطاع البطولة، مشيراً إلى أهمية التخطيط حول تحديد الألعاب التي لابد أن نستثمر فيها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى دور وزير الشباب والرياضة على صعيد تقدم الرياضة المصرية، والإصرار على النجاح، والازدهار غير المسبوق والتحليق في أجواء الانتصارات بمختلف البطولات الرياضية، مشيراً إلى نجاح مصر الباهر في تحدي تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد نجدد اليوم الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وهي بداية لشراكات متعددة في كافة الأنشطة تأتي في النهاية في صالح المواطن المصري.