شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يكشف سبب استبعاد أحمد فتوح رغم سلبية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي غدا.

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد الفتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا بالرغم سلبية مسحته والتي أجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي

والجدير بالذكر ان اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته أملا فى شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر.