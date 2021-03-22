شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يستدعي عبدالله جمعة للانضمام إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر لهما يومي الخميس والإثنين المقبلين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب غدا الثلاثاء إلى كينيا استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هذا القرار عقب تعرض أحمد فتوح لوعكة صحية وارتفاع درجة حرارته. ورغم سلبية مسحته قرر الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرًا لحاجته لبضعة أيام للتعافي.