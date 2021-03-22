شكرا لقرائتكم خبر عن حازم وحفني يواصلان التأهيل في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.

ويؤدي حازم تدريبات تأهيلية بصالة الجمانيزوم تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خضع لبعض الفحوصات طبقا لإجراء دوري يتم معه للاطمئنان على إصابته.

كما اكتفى أيمن حفني لاعب الفريق، بأداء برنامجه التأهيلي بصالة الجمانيزيوم على هامش المران، وأدى حنفي التدريبات تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.