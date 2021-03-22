شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يخوض برنامجًا تأهيليًا عقب العودة من الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب.

وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.