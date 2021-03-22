شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات عاجلة من مسؤولي منتخب مصر بشأن معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت سلبية العينة الخاصة بنجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، محمد صلاح، للكشف عن فيروس كورونا قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر .

وكان محمد صلاح قد أجرى المسحة الخاصة به في ساعة متأخرة أمس، الأحد، عقب وصوله للانضمام لمعسكر الفراعنة، وظهرت نتيجتها صباح اليوم الإثنين، ليتأكد مشاركة اللاعب في مران اليوم الذي يقام عند السادسة مساء باستاد القاهرة.

وقرر مسؤولو المنتخب الوطنى تطبيق نظام الفقاعة الطبية في معسكر الفراعنة مع بدء انضمام اللاعبين المحترفين في أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذي وصل القاهرة مساء أمس الأحد، وانضم لمعسكر الفراعنة مباشرة استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى في تصفيات أمم أفريقيا 2022.

كما اتخذ مسؤولو المنتخب قرارا بمنع الزيارات في فندق الإقامة وذلك لعدم اختراق الإجراءات الطبية المتبعة، حفاظا على سلامة اللاعبين، خاصة بعدما جاءت المسحة التي خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى سلبية.

كذلك سيتم منع وسائل الإعلام من دخول ملعب المران المفتوح اليوم، وتم التأكيد على أن يتم السماح للإعلاميين بتغطية المران من المقصورة الرئيسية فقط دون الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفنى منعا للاختلاط.