شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية في الزمالك وكارتيرون يصحح الأخطاء بتعليمات فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكام راية خلال التقسيمة لمنحها مزيدا من الجدية والحماس.

ووجه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة التي يخوضها اللاعبون، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.

وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة. وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.