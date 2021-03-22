شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخفف الحمل البدني خلال مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين حيث أدى اللاعبون حصة تدريبة عبارة عن ركض خفيف بجزء صغير من الملعب، وسباق سرعات خلال مسافه قصيرة، وذلك تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال، وأحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وقام عصمت بتدوين الأمور البدنية للاعبين، وذلك لعرضها على الجهاز الفني وفقا لتعليمات الفرنسي كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.