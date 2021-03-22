شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصعد ناشىء جديد لصفوف الفريق الأول في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد رضا محمد لاعب فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ لتدريبات الفريق الأول المقامة حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويجيد رضا محمد اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويأتي تصعيده طبقا للاستراتيجية التي يتبعها الجهاز الفني في تصعيد أبرز العناصر الموجودة بالقطاع، للتدريب مع الفريق الأول، وزيادة خبراتهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.