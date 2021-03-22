مستقبل انسيني مع نابولي يعتمد على المدرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن المفاوضات بين نابولي وقائده ​لورنزو انسيني​ Lorenzo Insigne متوقفة خلال هذه الفترة. وينتهي عقد انسيني مع البارتينوبي في صيف العام 2022.



وأشار الموقع إلى أن انسيني يتريث لحين معرفة من سيكون المدير الفني للفريق في الموسم، في ظل الحديث عن رغبة الرئيس أوريليو دي لورينتس باقالة المدرب جينارو غاتوزو في حال لم يتأهل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتخطيطه للتعاقد اما مع ماسيميليانو اليغري أو المدرب السابق لنابولي، الاسباني رافاييل بينيتز.