ايسيان يكشف عما تعلمه من مورينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

كشف اللاعب السابق مايكل ​إيسيان​ عن دروس الإدارة التي تعلمها من المدرب جوزيه ​مورينيو​ وهو يخطو أولى خطواته في مسيرته التدريبية.



وقال إيسيان: "لقد لعبت تحت قيادة العديد من المدربين وكل منهم مختلف. أود أن آخذ مورينيو كمثال، لقد كنت مرتبطًا به كثيرًا. إنه فائز، ويعطيك تفاصيل تكتيكية ويتأكد من أنها واضحة جدًا، لذا عندما تكون في الملعب تعرف ما يجب عليك فعله".

وأضاف: "إنه أحد الأشياء التي سأحملها معي وآمل أن أتمكن من نقلها إلى الشباب إذا أصبحت مدربا في يوم من الأيام".