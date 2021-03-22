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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يشارك في الاعلان عن قميص الارجنتين لكوبا اميركا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021
نشر الحساب الرسمي لمنتخب الارجنتين عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يعلن فيه عن القميص الذي سيرتديه لاعبو التانغو الصيف المقبل في بطولة كوبا أميركا.
وظهر في الاعلان عدد من نجوم منتخب السيدات، بالاضافة إلى نجوم منتخب الرجال وهم ليونيل ميسي وباولو ديبالا ورودريغو دي باول.
ويلعب المنتخب الارجنتيني في مجموعة تضم منتخبات تشيلي والاوروغواي وبوليفيا والباراغواي.
جدير بالذكر أن جميع مباريات تصفيات كاس العالم 2022 لهذا الشهر في أميركا اللاتينية تم تأجليها بسبب اجراءات السفر في ظل أزمة فيروس كورونا.