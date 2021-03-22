اخبار الرياضه

ميسي يشارك في الاعلان عن قميص الارجنتين لكوبا اميركا 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يشارك في الاعلان عن قميص الارجنتين لكوبا اميركا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

نشر الحساب الرسمي لمنتخب ​الارجنتين​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يعلن فيه عن القميص الذي سيرتديه لاعبو التانغو الصيف المقبل في بطولة ​كوبا أميركا​.

وظهر في الاعلان عدد من نجوم منتخب السيدات، بالاضافة إلى نجوم منتخب الرجال وهم ليونيل ميسي و​باولو ديبالا​ و​رودريغو دي باول​.

ويلعب المنتخب الارجنتيني في مجموعة تضم منتخبات تشيلي والاوروغواي وبوليفيا والباراغواي.

جدير بالذكر أن جميع مباريات تصفيات كاس العالم 2022 لهذا الشهر في أميركا اللاتينية تم تأجليها بسبب اجراءات السفر في ظل أزمة فيروس .

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا