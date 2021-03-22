زفيريف:  حان الوقت الآن للتفكير في ميامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

توج نجم كرة المضرب الألماني ​ألكسندر ​​زفيريف​​​، المصنف السابع عالميًا، بلقب ​بطولة ​​أكابولكو​​ المفتوحة​ للتنس بعد فوزه على منافسه اليوناني ​ستيفانوس ​تسيتسيباس​ بنتيجة 6 - 4 و7 - 6 في مباراة استغرقت ساعتين و17 دقيقة من الوقت، ليصبح زفيريف أول لاعب الماني يحرز لقب البطولة منذ إنطلاقها عام 1993.



وقال زفيريف:" لطالما كانت أكابولكو واحدة من البطولات التي أود الفوز بها طوال مسيرتي، أشعر بشعور جيد للغاية وارتباط بالمكسيك وبهذه البطولة في كل مرة أتيت فيها إلى هنا، كان الفوز هنا هدفًا واضحًا جدًا بالنسبة لي وقد حققت ذلك، لذلك أنا سعيد جدًا به، حان الوقت الآن للتفكير في ميامي".