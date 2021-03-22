ديست: علينا الاستمرار بهذا المستوى الذي أظهرناه أمام سوسييداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

أعرب اللاعب سيرجينو ​ديست​ عن سعادته بأداء فريق برشلونة مؤخرا، حيث سجل هدفين في فوز برشلونة 6-1 على ريال سوسييداد.



وقال ديست: "نظام اللعب يسير على ما يرام بالنسبة لي وللفريق. نحن نسجل ونلعب مباراة جيدة والمدرب لديه العديد من الخيارات. الشعور مذهل، مذهل حقًا، بل أكثر من ذلك لأننا فزنا 6-1 على منافس صعب".

وأضاف: "نحن في حالة جيدة الآن وعلينا الاستمرار على هذا النحو. أنا سعيد جدًا بالهدفين ولمساعدة الفريق. الفريق يسير على طريق جيد وعلينا الاستمرار على هذا المنوال، لكننا لم نفعل أي شيء بعد".