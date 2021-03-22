بيبي يغيب عن البرتغال في تصفيات كاس العالم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

أكّدت تقارير صحافية أن المدافع بيبي سيغيب عن مباريات منتخب ​البرتغال​ المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى ​كاس العالم 2022​ بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا مع بورتو في الدوري البرتغالي.



وسيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتنغ لويس نيتو كما اعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بمواجهة اذربيجان في تورينو في مباراة تم نقلها من لشبونة لاسباب صحية، وسينتقل ابطال اوروبا بعدها الى صربيا ثم الى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة ايام.