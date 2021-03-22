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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيبي يغيب عن البرتغال في تصفيات كاس العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021
أكّدت تقارير صحافية أن المدافع بيبي سيغيب عن مباريات منتخب البرتغال المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا مع بورتو في الدوري البرتغالي.
وسيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتنغ لويس نيتو كما اعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.
ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بمواجهة اذربيجان في تورينو في مباراة تم نقلها من لشبونة لاسباب صحية، وسينتقل ابطال اوروبا بعدها الى صربيا ثم الى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة ايام.