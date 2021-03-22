باراتيتشي: نحن متمسكون بـ رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

كشف المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي إن النادي لا ينوي السماح للنجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ بمغادرة النادي.



وقال باراتيتشي: "قررنا الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو. إنه أفضل لاعب في العالم ونحن متمسكون به بشدة".

وأضاف: "لدينا مشروع بدأناه من الموسم الماضي، مباراة واحدة لن تغير وجهات نظرنا أو استراتيجيتنا. يستمر هذا الخط ونحن سعداء جدًا بما أنجزناه، لذلك سنواصل العمل من أجل التحسين".

وعن المدرب تابع: "لم نكن غير راضين عن المدربين السابقين، ولكن كانت هناك أسباب مختلفة وراء قرارنا التغيير".