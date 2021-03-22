شكرا لقرائتكم خبر عن سون يغيب عن مباراة كوريا الجنوبية الودية أمام اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، غياب سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن مواجهة اليابان ودياً في يوكوهاما، بسبب الإصابة.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 28 عاماً بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة توتنهام أمام أرسنال الأسبوع الماضي، لكن باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية قرر ضمه قبل مواجهة اليابان يوم الخميس.

وغاب سون عن خسارة توتنهام أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي وخروجه من المسابقة، كما أنه لم يكن حاضراً في مباراة انتهت بالفوز 2-0 على أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وخرج سون بشكل رسمي من تشكيلة كوريا الجنوبية مساء يوم الأحد، ومن غير المرجح أن يتعافى بشكل تام من الإصابة خلال التوقف الدولي.