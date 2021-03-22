شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامز تغيب عن ميامي المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - رويترز

قالت سيرينا وليامز إنها لن تشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع، إذ تتعافى اللاعبة الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من جراحة في الفم.

ونالت سيرينا البالغ عمرها 39 عاماً اللقب في ميامي ثماني مرات، وهو رقم قياسي، لكنها ستغيب عن البطولة بجانب العديد من الأسماء البارزة، مثل نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر.

وقالت سيرينا في بيان: «أنا محبطة بسبب الانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب الخضوع مؤخراً لجراحة في الفم».

وأضافت أن «ميامي بطولة استثنائية بالنسبة لي لأنها في مدينتي. أنا حزينة لعدم رؤية الجماهير الرائعة هذا العام، لكني أتطلع للعودة قريباً».

وخسرت سيرينا أمام نعومي أوساكا في نصف نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، قبل أن تنال اللاعبة اليابانية اللقب.