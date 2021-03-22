شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مشارك في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تفاصيل إطلاق النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الحدث الأكبر والأقوى على ساحة الجوجيتسو العالمية، في 6 إبريل/ نيسان المقبل خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمه الاتحاد، الاثنين.

وتتزامن النسخة 12 من البطولة بانطلاقتها مع البداية الفعلية لعام الخمسين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يبدأ رسمياً في 6 إبريل/ نيسان المقبل.

وحضر المؤتمر الصحفي، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمران محمد ممثل «أبوظبي الرياضية»، والدكتور مروان الكعبي ممثل شركة «صحة»، والدكتور فيصل الأحبابي ممثل مركز أبوظبي للصحة العامة، وفؤاد درويش ممثل بالمرز الرياضية، وفهد علي الشامسي، أمين عام اتحاد الجوجيتسو.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل البطولة في نسختها 12، حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 إبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

جوائز البطولة

وكشف اتحاد الجوجيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم، للفائزين بالنسخة 12 من البطولة.

وأكد محمد سالم الظاهر أن أبوظبي، أصبحت موطناً لرياضة الجوجيتسو، وقال إن اللجنة المنظمة تحرص على تقديم نسخة متميزة من البطولة، والهدف الأهم هو إظهار قدرة أبوظبي على تنفيذ أصعب المهام في الظروف الاستثنائية.

وتابع أن أبوظبي نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تنظيم عدد من الفعاليات العالمية، وحظيت تلك الاستضافة بإشادة عالمية، وأوضح أن الجميع على موعد مع البطولة الأهم على الساحة العالمية، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل يداً بيد مع الشركاء لضمان التطبيق الأمثل لإجراءات السلامة والوقاية استناداً إلى البروتوكول الصحي المعتمد من الجهات المعنية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن القيادة الرشيدة للدولة خلال جائحة كوفيد تكفلت ببث رسائل الأمان والاطمئنان بين فئات أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات، وبفضل ذلك الدعم وتلك التوجيهات، أثبتت أبوظبي قدرة فائقة في التعامل مع التحديات والقدرة على مواصلة تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وأشاد العواني بالشراكة المتينة التي تربط مجلس أبوظبي الرياضي باتحاد الإمارات للجوجيتسو منوهاً بدوره الرائد في تنظيم بطولات الجوجيتسو العالمية.

وقال فهد علي الشامسي: «إنجازات دولتنا الرياضية المتعاقبة تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، التي أسهمت في تأسيس جيل من اللاعبين واللاعبات وصلوا بالإمارات إلى أعلى المراتب وتبوأوا الريادة في منصات التتويج العالمية».

وأضاف: «عالمية أبوظبي أهم البطولات، ونتوقع مشاركة واسعة في النسخة 12 من البطولة تصل إلى 2000 مشارك، بالرغم من التحديات التي تشهدها معظم دول العالم والتي تأثر بها بطبيعة الحال النشاط الرياضي بشكل أساسي».

وتابع الشامسي أن البطولة ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي الجوجيتسو في العالم، حيث تعزز هذه البطولة مسيرتهم وتمهد لهم طريق التقدم والارتقاء.

وأشار عمران محمد، إلى أن أن قنوات أبوظبي الرياضية عاصرت البطولة منذ انطلاقتها وكشف حرصهم على تقديم أفضل تغطية قبل وأثناء وبعد الحدث العالمي.

ووصف الدكتور فيصل الأحبابي التعاون مع اتحاد الجوجيتسو خلال تنظيم البطولة بأنه ضروري ومهم لتحقيق الأهداف المشتركة في المرحلة الحالية للاستجابة لضرورات جائحة كوفيد -19 التي تحتم على جميع الجهات المعنية في إدارة البطولة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.