شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تقرر منع معظم المتطوعين الأجانب من حضور الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال القائمون على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، الاثنين، إنه لن يُسمح بحضور المتطوعين الأجانب في الدورة المقررة الصيف المقبل، خوفاً من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ولكن سيسمح فقط بحضور المتطوعين الذين تعتبر اللجنة المنظمة وجودهم ضرورياً للألعاب.

وقررت اللجنة المنظمة في وقت سابق عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب الدورة أيضاً، وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي في مؤتمر صحفي، إن اللجنة المنظمة اضطرت «وللأسف» لهذا الإعلان الآن حتى لا يكون هناك أي لبس أو غموض بالنسبة للمتطوعين الأجانب الذين كانوا في انتظار قرار بهذا الخصوص.

وأشار موتو إلى أن أصحاب الخبرات والمعلومات المتخصصين في بعض الرياضات، سيُستثنون من هذا القرار، وستوجه اللجنة إليهم دعوات خاصة للحضور.

وبعد قرار استبعاد الجماهير الأجنبية، قررت اللجنة المنظمة أيضاً إعادة قيمة 600 ألف تذكرة تقريباً للدورة الصيفية، ونحو 300 ألف تذكرة أخرى تخص الدورة البارالمبية اشتراها مشجعون من الخارج.