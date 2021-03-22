فريق "الأمل".. تفاصيل اجتماع طارق يحيى وكارتيرون لتطوير قطاع الناشئين



الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء، وبدر حامد مدير القطاع، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة التى ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول، والاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا.

وكشف طارق يحيى لـ"اليوم السابع" كواليس الجلسة التى عُقدت مع الخواجة الفرنسى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تكوين فريق سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" وستكون الغالبية العظمى من عناصر هذا الفريق من اللاعبين مواليد 1999 و2000، على أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام الزمالك مهمة الإشراف على هذا الفريق، الذى سيخوض تدريباته يومين أو ثلاثة فى الأسبوع تحت جهاز فنى متخصص سيتم تكوينه لاحقًا.

وأضاف يحيى أنه تم التنسيق مع باتريس كارتيرون على أن يتابع بجدية مجموعة من لاعبى مواليد 1999 و2000 لتحديد العناصر المميزة التى من الممكن أن يتم تصعيدها لصفوف الفريق الأول، أو تعديل عقودهم وإعارتهم للأندية الأخرة فى الوقت الحالى، نظرًا لإلغاء مسابقات تلك المواليد.

وأشار رئيس قطاع الناشئين إلى أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على إقامة مباراة ودية لمجموعة اللاعبين مواليد 99 و 2000 و 2001 و 2003 ضد فريق شركة الكهرباء فى الواحدة والنصف ظهر الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة، حتى يتمكن المدرب الفرنسى من مشاهدة اللاعبين على أرض الواقع قبل ابداء رآيه.

وأوضح يحيى أن اللاعبين مواليد 99 و 2000 مرتبطون بعقود مع الزمالك، وفى حال إلغاء مسابقاتهم من قبل اتحاد الكرة سيكون أمام الزمالك الاستعانة ببعضهم لتدعيم الفريق الأول، وتكوين فريق الأمل، والبعض الآخر يتم تعديل عقودهم مع خروجهم على سبيل الإعارة.