شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موعد انضمام الدوليين للفريق استعدادًا لمولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول "محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة" فى تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجارى عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.

في نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل" فى تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام فى الفترة الحالية فى إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وبعد انضمام اللاعبين الدوليين سيتوجه فريق الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، وكشفت قائمة تعيينات حكام المباريات والتى أعلنها الاتحاد الأفريقى قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.