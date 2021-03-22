شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موعد انضمام الدوليين للفريق استعدادًا لمولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول "محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة" فى تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجارى عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.
في نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل" فى تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام فى الفترة الحالية فى إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.
وكشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، وكشفت قائمة تعيينات حكام المباريات والتى أعلنها الاتحاد الأفريقى قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، وفقا للقائمة السابقة، طاقم حكام من بوروندى بقيادة باسيفيك ونياما يعاونه نيانجابو وونديمونزيجو من بوروندى، فيما أعلن الاتحاد الأفريقى أمس رسميا طاقم حكام من المغرب يضم كلا من: نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالى وحمزة النصيرى، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفوارى رينى ولياميز مراقبا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر.