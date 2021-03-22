شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه غداً بدون 16 لاعباً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مرانه غداً، الثلاثاء، بدون لاعبيه الدوليين فى المنتخبين الأول والأولمبى، حيث يضم المنتخب الأول ثمانية لاعبين من الأهلى هم، محمد الشناوى، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف، محمد مجدى قفشة، محمد شريف وياسر إبراهيم، فيما يضم المنتخب الأولمبى كلاً من، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر.

ويستعد المنتخب الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة أواخر مارس الجارى، فيما يستعد المنتخب الأولمبى لمنافسات الدورة الأولمبية المقبلة "طوكيو2021".

ويتواجد أكثر من لاعب أجنبى من الأهلى مع منتخبات بلادهم، فى مقدمتهم الكونغولى والتر بواليا والمالى آليو ديانج ليغيب عن مران الأهلى غداً ثمانية لاعبين فى المنتخب الأول و5 فى الأولمبى و2 فى منتخبى مالى والكونغو، بجانب على معلول الموجود فى تونس بعد تجدد إصابته وسيعود للقاهرة أواخر مارس الجارى ليصل إجمالى الغائبين عن مران الغد 16 لاعباً.

فيما تقرر تواجد لاعبى الفريق الأجانب فى مران الغد بعدما سافروا إلى بلادهم خلال إجازة الفريق أمثال المغربى بدر بانون والنيجيرى جونيور أجاى حسب اتفاقهم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويتدرب الأهلى غداً عقب راحة سلبية عدة أيام استعدادا لمباراة المريخ السودانى المُقرر لها يوم 2 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويستهل الجهاز الفنى للأهلى مران اليوم بجلسة يتم خلالها وضع خطة الاستعداد للفترة المقبلة محلياً وأفريقياً حيث ينتظر الأهلى مباريات قوية للغاية فى أبريل المقبل فى الدورى المحلى وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينتظر الجهاز الفنى كذلك موقف المصابين من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وفى مقدمتهم، وليد سليمان الذى أصبح جاهزاً للمشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خاضه الفترة الماضية للتعافى من إصابته فى العضلة الخلفية.

وستكون مباراة المريخ السودانى مهمة فى رحلة الصعود لربع نهائى لبطولة والحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا خاصة بعدما حقق الفريق فوزاً عريضاً خارج الديار على فيتا كلوب فى الكونغو بثلاثية نظيفة صعد به للمركز الثانى فى ترتيب المجموعة خلف سيمبا التنزاني.