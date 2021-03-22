شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يكشف سبب استبعاده من معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، واستدعاء عبد الله جمعة بدلاً منه.

وقال أحمد فتوح، فى تصريحات للموقع الرسمي، إنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وبناءً عليه لم يشارك فى مران المنتخب أمس واليوم، مشيرا إلى أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية، وأنه سيحصل على راحة خلال الأيام المقبلة حتى يتعافى، وبناءً عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.