شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يكشف سبب استبعاده من معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، واستدعاء عبد الله جمعة بدلاً منه.
وقال أحمد فتوح، فى تصريحات للموقع الرسمي، إنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وبناءً عليه لم يشارك فى مران المنتخب أمس واليوم، مشيرا إلى أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية، وأنه سيحصل على راحة خلال الأيام المقبلة حتى يتعافى، وبناءً عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.
وأضاف ظهير أيسر الزمالك، أنه سينتظم في مران الزمالك بشكل طبيعى عقب تعافيه من الإصابة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.