7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 22 مارس 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها سلبية مسحة محمد صلاح قبل المشاركة فى مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا، والمنتخب يُسلم مصطفى محمد جواز السفر الجديد قبل السفر إلى كينيا.

سلبية مسحة محمد صلاح قبل المشاركة فى مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا

أجرى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة فى ساعة متأخرة أمس، الأحد، وظهرت نتيجتها منذ قليل وجاءت سلبية، ليتأكد مشاركة اللاعب فى مران اليوم الذى يقام فى السادسة مساءً باستاد القاهرة.

المنتخب يُسلم مصطفى محمد جواز السفر الجديد قبل السفر إلى كينيا

تسلم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالطة سراى التركى جواز سفره الجديد من الجهاز الإدارى للمنتخب الوطنى، ليتأكد سفره إلى كينيا غدا الثلاثاء مع بعثة الفراعنة.

تأهيل بن شرقى فى جيمانزيوم الزمالك بعد إجازة المغرب

أدى المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليا واستشفائيًا على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر للسودان لمواجهة المريخ فى دوري أبطال أفريقيا

يُنهي مسئولو النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر بعثة الفريق للسودان لخوض مباراة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني يتسلم تقريراً عن المصابين.. ووليد سليمان جاهز لتدريبات الأهلي

يقدم الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريراً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عن موقف اللاعبين المصابين بالفريق مع عودة الأهلى لتدريباته الجماعية غدا الثلاثاء.

المصري يبدأ مفاوضات التجديد لعمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة

كشف أحمد الشملى، عضو مجلس إدارة النادى المصري، عن بدء جلسات التفاوض من جانب مجلس إدارة الفريق البورسعيدى مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة لاعبى الفريق لتجديد عقديهما، وقال الشملى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "كريم ابننا وابن قطاع الناشئين بالنادى كان هناك اختلاف فى وجهات النظر ولكن تقاربت بعد اجتماع مع مجلس الإدارة، بالفعل تواصلنا مع أحمد جمعة وعمر كمال وهناك جلسة معهما وتحدثنا ووصلنا لنقاط مهمة لتجديد عقد الثنائى، وهما يلعبان فى نادٍ كبير ويقدران هذا الأمر وخلال أيام ستكون هناك أنباء سارة عن عقديهما".

مران صباحى لمنتخب مصر غدا قبل السفر إلى كينيا

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.