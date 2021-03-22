شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقضى على آمال سيدات المبارزة فى التأهل إلى طوكيو نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى منتخب سيدات سيف المبارزة اليابانى على أحلام نظيره المصرى فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 فى ظل خسارة الفراعنة أمام اليابان بنتيجة 46/39 فى تحديد المراكز.

واستطاع منتخب سيدات الفراعنة الفوز على البرازيل بنتيجة 44/42 فى دور الـ 32 قبل الخسارة من الصين فى دور الـ 16 إلا أن تفوق منتخب اليابان الذى نجح هو أيضا فى التأهل إلى دور الـ 16 والفوز على الفراعنة فى تصفيات تحديد المراكز قضى على آمال سيدات مصر.

وحصد أحمد السيد، لاعب المنتخب الوطنىى للسلاح، ميدالية برونزية لمصر فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقامة فى روسيا بالرغم من الخسارة من بطل أوكرانيا فى نصف النهائى 15/7 .

وتأهل أحمد السيد إلى نصف النهائى بالفوز على بطل هولندا بنتيجة 15 / 11 فى ربع النهائى.

من جانبه، هنأ عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، أحمد السيد على الإنجاز بضمان ميدالية عالمية لمصر فى المنافسة، لمواصلة إنجازات السلاح فى الفترة الأخيرة.

ونجح منتخب سلاح السيف مؤخرا فى التأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد الفوز على إسبانيا 35/45 واحتلال المركز الثالث عشر فى تصنيف فى بطولة العالم المقامة فى المجر.

ومثّل منتخب السيف كل من اللاعبين، زياد السيسى ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر، فيما تأهلت على صعيد السيدات وفقا للتصنيف العالمى من أفريقيا ندى حافظ.

وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام فى مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة .

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.