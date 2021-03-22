شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحسم ملف المدير الفني خلال 48 ساعة ويكشف عن 6 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، عن أخر مستجدات ملف الجهاز الفني الجديد للفريق الفيومي، بعد رحيل إيهاب جلال عن الفريق لتولي المسئولية الفنية للنادي الإسماعيلي، وقال سليم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": يعز علينا فراق إيهاب جلال، ولكننا جميعاً نتعلم من برازيل مصر أصحاب أول بطولة أفريقية، لبينا طلب جلال بالعودة إلى بيته وتمت إقالته ولو أننا لا نحب أن نقول إقالة، ولكن وجهنا إليه جواب شكر.

وأضاف: هناك لجنة مخصصة لاختيار المدرب الجديد، مختار مختار من ضمن المرشحين ومحمد عودة وعظيمة وإسماعيل يوسف، ومن ضمن المرشحين مدرب أجنبي.

واختتم: سيتم الإعلان خلال 48 ساعة، وضياء السيد أيضاً مرشح وهناك حيرة في اختيار المدرب، وهذا سيتوقف على النواحي المادية والجهاز الذي سيتم تعيينه.

وكشف مسئولو المقاصة، عن أن إدارة ناديهم استقرت على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي، بعد رحيل الأخير لتولي القيادة الفنية للإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة المقاصة ترغب في التعاقد مع مدرب لا يقل في الإمكانيات الفنية عن إيهاب جلال، ويكون صاحب بصمة مع الفرق التي تولى تدريبها، مشيرا إلى أنه إذا لم نجد مدربا أجنبيا يتناسب مع طموحات إدارة الفريق الفيومي سيتم التعاقد مع مدرب محلي.

ويقود طارق حجاج مدرب المقاصة، وإسلام عادل "دونجا" مدير شئون اللاعبين، تدريبات المقاصة الجماعية، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

ويبحث مسئولو المقاصة التعاقد مع أكثر من مدرب، أبرزهم محمد عودة ومحمد عبد العظيم وأحمد العجوز، من أجل خلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي حتى نهاية الموسم الحالي، لإكمال المسيرة مع المقاصة.