شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد فتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا رغم سلبية مسحته التي اجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعدة أيام للراحة والتعافي.

يذكر أن اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر.