شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا جديدة فى منتخب المصارعة وسلبية مسحة منيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة التى خضع لها عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة عن سلبية العينة، وتأكد شفاؤه من فيروس كورونا، على أن يعود إلى القاهرة خلال ساعات قليلة، ولكن بعد إنهاء الإجراءات، خاصة أن التأشيرة انتهت يوم 18 مارس الجارى، فى المقابل جاءت مسحة محمد إبراهيم زقلط مدرب المنتخب إيجابية.

وقام مسئولو اتحاد المصارعة بإجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى الدورة المؤهلة بتونس، والتى أسفرت عن إيجابية كل من محمود حامد مدرب منتخب البنات، وندى مدنى لاعبة منتخب النسائية.

ومن المقرر أن يخضع الثنائى إلى بروتوكول علاجى وعزل، واتباع لكافة التعليمات الطبية، حتى تتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وكان عبد اللطيف منيع قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل العودة من المجر بعد انتهاء معسكر المنتخب، ليبقى فى المجر مع حسام مصطفى مدرب المنتخب ومحمد إبراهيم زقلط المدرب أيضا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه محمد إبرهيم كيشو وجمال عبد الحميد لاعبى المنتخب من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أشرف حافظ.

يذكر أن كيشو هو اللاعب الوحيد فى منتخب المصارعة الذى نجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلاله المركز الخامس فى بطولة العالم.