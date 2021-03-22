شكرا لقرائتكم خبر عن جدية والتزام وتقسيمة قوية فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة المولودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا جماعيا صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، والذى سبقه بفقرة تدريبات تأهيلية لمدة 20 دقيقة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.

مران لاعبى الزمالك

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا من التدريبات، وبدا على اللاعبين الجدية والالتزام فى التمرين، وتابع باتريس كارتيرون أداء اللاعبين، وذلك استعدادًا للقاء مولودية الجزائرى المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريب اللاعبين

وأجرى المدير الفني تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش مران فريق الزمالك، وشهدت قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين، وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميًا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكم راية خلال التقسيمة لمنحها مزيد من الجديدة والحماس.



محمود علاء فى تدريبات الزمالك



عبد الغنى



شيكابالا

ووجه كارتيرون تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب، وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.

كارتيرون



الاستعداد للمران

ودون أحمد عصمت الملاحظات البدنية للاعبين لعرضها على الجهاز الفني وفقا لتعليمات الفرنسي كارتيرون، من أجل الوقوف على معدل لياقة كل لاعب بالفريق، وتحديد خطة معالجة القصور.