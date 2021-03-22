شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن كواليس إصابة على معلول وموعد عودته لمباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت إصابة على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى وسفره إلى بلاده لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من إصابته الأخيرة العديد من علامات الاستفهام فى القلعة الحمراء بشكل خاص والشارع الكروى بصفة عامة، وتساءل البعض عن كواليس إصابة النجم التونسى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: متى تعرض على معلول للإصابة مع الأهلى؟

ج: يغيب على معلول عن مباريات وتدريبات الأهلى منذ عدة أسابيع وتحديداً منذ يوم 8 فبراير الماضى حينما تعرض للإصابة فى مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية.

س: ما أسباب طول فترة غياب على معلول عن الأهلى؟

ج:معلول عانى من شد فى العضلة الخلفية، وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من العودة للتدريبات الجماعية والمباريات فوجئ بتجدد إصابته فى العضلة الخلفية ليضطر للغياب شهراً جديداً عن الملاعب.

س: لماذا سافر على معلول لتونس رغم الإصابة؟

ج: الأهلي سمح لـ معلول بالسفر إلى تونس لإستكمال علاجه مع منتخب تونس رغم تأكد غيابه عن المباريات للإصابة.

س: هل تأثر الأهلى بغياب على معلول؟

ج: افتقد الأهلي جهود على معلول طوال الفترة الماضية مما اثر على مستوي الفريق خلال المشاركات الأخيرة سواء في بطولة الدوري أو في دوري الابطال الافريقي وخصوصاً بعد إصابة محمود وحيد الظهير الايسر البديل خلال مشاركته في احدي مباريات الدوري.

س: متى يعود معلول للقاهرة؟

ج: يعود على معلول لـ مصر يوم 30 مارس الجاري بعد انتهاء معسكر منتخب تونس، على أن يستكمل علاجه في القاهرة.

س: متى يعود معلول لمباريات الأهلى؟

ج: سوف يخضع معلول أشعة تحدد مدى تعافيه من الاصابة ومن ثما فرصة مشاركته فى مباريات الأهلى .