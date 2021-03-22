شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع معاونيه خطة الأهلي خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد راحة سلبية عدة أيام يعود فريق الكرة بالنادى الأهلى لخوض تدريباته اليومية على ملعب التتش عصر غد، الثلاثاء، فى بدء رحلة الاستعداد لمباراة المريخ السودانى المُقرر لها يوم 2 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويأتى خوض الأهلى للتدريبات بعد راحة حصل عليها الفريق منذ العودة للقاهرة فجر الأربعاء الماضى قادماً من الكونغو عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويستهل الجهاز الفنى للأهلى مران اليوم بجلسة يتم خلالها وضع خطة الاستعداد للفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، حيث ينتظر الأهلى مباريات قوية للغاية فى أبريل المقبل فى الدورى المحلى وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، عاد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لحسابات النادى الأهلى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشهدت الأيام القليلة الماضية تجدد محاولات النادى الأهلى لضم محمد بسام لتدعيم هذا المركز فى الفترة المقبلة.

وتأتى الرغبة الأهلاوية بناءً على طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي.

وقررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادى الأهلى خلال اجتماعها المرتقب مع بيتسو موسيمانى فتح ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة.

فى وقت سابق كانت لجنة التخطيط ترى أنه ليس من الضرورى التعاقد مع حارس مرمى للفريق بسبب وجود أفضل حارس فى مصر حالياً وهو محمد الشناوى وبديليه على لطفى ومصطفى شوبير لكن الأمور تغيرت فى الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية مطالب من كثيرون في القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة يكون بديل لمحمد الشناوى وينجح فى تدعيم الفريق بشكل قوى .

ومن المقرر أن تبحث لجنة التخطيط هذا الملف مع موسيمانى خلال الاجتماع المرتقب بينهما خاصة فى ظل إرتفاع النبرة المُطالبة بضرورة تدعيم هذا المركز القوى والهام فى الفريق.