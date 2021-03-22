"نزلة برد".. استبعاد فتوح من معسكر المنتخب.. وضم عبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، استبعاد أحمد فتوح، المدافع الأيسر لنادي الزمالك، من معسكر المنتخب بسبب وعكة صحية تعرض لها اللاعب.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وجاء قرار استبعاد أحمد فتوح، بعدما عانى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة وخضوعه تحت الملاحظة الطبية، حيث لم يتدرب اللاعب أمس الأحد في أول تجمع للمنتخب، وتواجد في غرفته أملاً في التعافي.

وأكد منتخب مصر، أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاعب جاءت سلبية، بجانب المسحة التي خضع لها قبل الانضمام للمعسكر، وهو حالياً تحت الملاحظة الطبية.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، توجيه الشكر للاعب نظراً لضيق الوقت وحاجته لعدد من الأيام للتعافي من الوعكة الصحية، حيث من المقر أن تطير بعثة منتخب مصر الثلاثاء لكينيا.

وقام الجهاز الفني باستدعاء عبدالله جمعة، المدافع الأيسر لنادي الزمالك من أجل التواجد في معسكر المنتخب والسفر مع البعثة لكينيا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى بالجولة الخامسة خارج ملعبه أمام كينيا يوم الخميس، ثم العودة للقاهرة وملاقاة جزر القمر في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الاثنين المقبل.