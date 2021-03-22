أبيدال: لولا جريزمان لعاد نيمار.. ويرد: هل فاوض برشلونة بوكيتينو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث إريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة، عن خلافه بليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، بجانب مفاوضات النادي مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق وباريس سان جيرمان الحالي، كما أوضح حقيقة عودة نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو.

ووقعت خلافات بين أبيدال وميسي خلال فترة تواجد الأول في منصبه بالنادي الكتالوني، قبل أن يعلن الأخير إنهاء العقد المبرم بينهما في الثامن عشر من أغسطس الماضي.

وخلال مقابلة أجراها أبيدال مع صحيفة "تليجراف" قال: "لست مضطرًا لإصلاح أي شيء مع ميسي، علاقتنا لم تتغير -من وجهة نظري-، من وجهة نظره لا أعرف ، لكن بالنسبة لي الأمر قد انتهى، لقد تبادلنا العديد من الرسائل وهو يعرف ما أفكر به، لم أكن أرغب في تحويل موقف صغير إلى أمر كبير ووضع النادي بأكمله في مأزق".

وأضاف: "ميسي تحدث معي شخصيًا، جمعتنا مكالمة قوية لكنني تقبلتها، أتفهم أن ميسي هو القائد وأراد الدفاع عن الفريق، لكنني لم أقل أبدًا أن ميسي طلب مني طرد المدرب.. أبدا".

وعن فترة ما بعد رحيل إيرنستو فالفيردي، قال: "كان ضمن قائمتي ماوريسيو بوكيتينو، كيكي سيتين، ماكس أليجري وتشافي هيرنانديز، تم تعيين كيكي لكن خياري الأول كان بوكيتينو".

وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث إلى بوكيتينو (الذي لعب مع إسبانيول) غريم برشلونة، قال: "نعم، أخبرت المجلس أنه يجب أن نتعاقد مع الأفضل في السوق، قلت لهم أنا لست هنا من أجل السياسة لأنه كان من قبل في إسبانيول.. بالنسبة لي إنها ليست سياسة، لقد أردت الأفضل وبوكيتينو كان الأفضل حينها، وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام، لديه فلسفة جيدة في اللعب، وفي التدريب، واللاعبون يحبونه".

وتابع: "علمت أن هناك مشكلة لأنني قدمت مببراتي إلى مجلس الإدارة وركزت على بعض الإجابات بشأن مسألة إسبانيول وليس على الجانب الفني، أعتقد أن الأزمة كانت في أنه أجرى مقابلة منذ سنوات وقال شيئًا عن أن الذهاب إلى الأرجنتين أفضل من تدريب برشلونة.. قالوا (إنه لا يحترم النادي)".

وعن تولي خوان لابورتا رئاسة برشلونة، قال أبيدال: "أعتقد أن لابورتا سيكون مفيدًا للنادي، لست قلقا، لكن سيعتمد نجاحه على بناء الفريق، المشروع الجديد، والأفكار الجديدة لمجلس الإدارة".

وعن بقاء ميسي في برشلونة علق قائلا: "يمنحك ميسي الكثير لذلك فهو لاعب لا يصدق، لكن هذا سيكون قراره ولن يكون الأمر سهلاً عندما تقضي سنوات عديدة في نفس النادي وقد تريد أن ترى شيئًا آخر.. لكن هل سيكون هناك شيء أفضل من برشلونة بالنسبة له؟ لا أعلم."

وعن تفاوض النادي لعودة نيمار، أجاب: "قبل عشرة أيام من نهاية فترة الانتقالات 2019، ذهبت إلى باريس للتحدث مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كنا نتحدث عن نيمار".

وأكمل: "أعتقد أنه إذا ذهب المدير التنفيذي إلى باريس سان جيرمان فذلك لأنه يمكننا التعاقد معه، إذا لم نتعاقد مع جريزمان أعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة نيمار بنسبة 100% لأن ما كنا بحاجة إليه كان لاعب في مركز الجناح وعندما كان نيمار في برشلونة كان رائعًا".

وواصل: "إحدى الحجج ضد نيمار كانت أن لديه دعوى قضائية ضد النادي، وقالوا حينها إنه سيتعين عليه إيقاف إجراءات المحكمة إذا أراد العودة، لم تكن هذه مشكلتي لأنني لم أكن في النادي عندما حدث هذا الخلاف، لكن في رأيي كان يمكنني التعاقد مع اللاعب".

وأتم: "لا يتعلق الأمر بأي لاعب هو الأفضل، ما اعتقدت أن المركز الذي كان الفريق بحاجة إليه في ذلك الوقت هو الجناح، لكن قرر الرئيس (بارتوميو) التوقيع مع جريزمان".