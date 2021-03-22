الخطيب: الأهلي يسعى لإنجاح أي كيان يرتبط به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء، دائما تسعى لتوفير كل سبل النجاح للكيانات التي تلتحق به.

ويشهد مقر النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً بشأن شراكة جديدة مع أحد البنوك الكبيرة.

وقال الخطيب في كلمته "سعداء بالشراكة الجديدة، نسعى أن يكون الأهلي قريباً من جميع الكيانات الإقتصادية".

وأضاف "نسعى أن يتم توفير بطاقات وخدمات تخص الجماهير وليس الأعضاء فقط من خلال تلك الشراكة، أيضاً سيكون هناك طرق لتمويل الجماهير لاشتراك في النادي".

واختتم "هدفنا في الأهلي هو توفير كل سبل النجاح لجميع الكيانات التي تلتحق بنا".