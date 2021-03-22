مران الزمالك.. حازم إمام يواصل التأهيل.. وانتظام بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.

ويخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويقود نبيه التدريبات بصحبة المدير الفني كارتيرون والجهاز المعاون، بعدما تغيب عن مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة المدرب العام ، وتحسنه وقدرته على قيادة التدريبات بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وحرص كارتيرون، على عقد جلسة سريعة مع أسامة نبيه المدرب العام؛ للاطمئنان عليه بعدما تغيب عن مران أمس لتعرضه لنزلة برد.

وتحدث الثنائي خلال الجلسة في بعض الأمور الفنية، والتكتيكية والمنتظر تطبيقها في مران اليوم.

وانتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعاد بن شرقي للقاهرة أمس الأحد بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب.

وقام الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد رضا محمد لاعب فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ لتدريبات الفريق الأول المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويجيد رضا محمد اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويأتي تصعيده طبقا للاستراتيجية التي يتبعها الجهاز الفني في تصعيد أبرز العناصر الموجودة بالقطاع، للتدريب مع الفريق الأول، وزيادة خبراتهم.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين حيث أدى اللاعبون حصة تدريبة عبارة عن ركض خفيف بجزء صغير من الملعب، وسباق سرعات خلال مسافه قصيرة، وذلك تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال، وأحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وقام عصمت بتدوين الأمور البدنية للاعبين، وذلك لعرضها على الجهاز الفني وفقا لتعليمات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأجرى باتريس كارتيرون، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكام راية خلال التقسيمة لمنحها مزيدا من الجدية والحماس.

ووجه باتريس كارتيرون، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة التى يخوضها اللاعبون على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب، وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.

وواصل حازم إمام مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.

ويؤدي حازم تدريبات تأهيلية بصالة الجمانيزوم تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خضع لبعض الفحوصات طبقا لإجراء دوري يتم معه للاطمئنان على إصابته.