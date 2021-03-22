شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. أسامة نبيه يعود وكارتيرون يطمئن عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويقود نبيه التدريبات بصحبة المدير الفني كارتيرون والجهاز المعاون، بعدما تغيب عن مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة المدرب العام، وتحسنه وقدرته على قيادة التدريبات بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

كما حرص الفرنسي كارتيرون على عقد جلسة سريعة مع أسامة نبيه المدرب العام؛ للاطمئنان عليه بعدما تغيب عن مران أمس لتعرضه لنزلة برد، وتحدث الثنائي خلال الجلسة في بعض الأمور الفنية، والتكتيكية والمنتظر تطبيقها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.