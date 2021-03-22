شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام بن شرقي بعد العودة للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد بن شرقي للقاهرة أمس الأحد بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اشرف بن شرقى قد تواصل مع الجهاز الفنى والمسؤولين في نادى الزمالك أمس وأخطرهم بوصوله إلى القاهرة مساء أمس، ثم الانتظام في مران اليوم «الاثنين» في إطار استعدادات الفريق لمباراة مولودية الجزائر المهمة التي يتمسك الزمالك بالأمل ويرغب في الفوز بها للاستمرار في البطولة انتظارا للجولة الأخيرة التي ستحسم موقف القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ اإبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.