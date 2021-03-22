شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات مصر وكينيا و صاحب الهاتريك الشهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب للحفاظ على صدارة المجموعة في التصفيات الافريقية قبل مواجهة نظيره الكينى في السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

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ويمتلك منتخبي مصر وكينيا تاريخ كبير وحافل من اللقاءات وتستعرض «المصري اليوم» تاريخ مباريات المنتخبين.

- إجمالا التقى المنتخبان في 16 مواجهة ما بين رسمية وودية، حقق المنتخب الوطنى الفوز في 10 مباريات، وتعادلا في 3، وفازت كينيا مثلهم كانت أكبر هزيمة للمنتخب المصري 3/ 1 في تصفيات الامم الافريقية عام 1980 .

- كانت أول مواجهة جمعت مصر بكينيا في 25 مارس 1965 في تصفيات الألعاب الأفريقية بنيروبى، وانتهت بفوز مصر 4 / 3.

- التقى منتخب مصر مع كينيا 4 مرات في التصفيات الأفريقية فاز الفراعنة مرتين وفاز المنتخب الكينى مرة واحدة وانتهت مباراة بالتعادل الايجابى 1-1.

- التقى منتخب مصر بنظيره الكينى في كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة بالمغرب 1988 وفاز الفراعنة بثلاثية دون رد.

- آخر مواجهة ودية بين المنتخبان في 30 أغسطس 2014، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد سجله عمرو جمال.

- أخر مواجهة رسمية بين المنتخبان في 14 نوفمبر 2019 وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في مستهل نسخة التصفيات الحالية وسجل هدف الفراعنة كهربا.

- أول لاعب سجل في شباك كينيا كان على خليل في تصفيات كأس العالم 1977 وفازت مصر 1-0، بينما كان آخر أهداف مصر الرسمية من نصيب محمود كهربا في 2019.

- يعتبر حسام حسن، أسامة خليل، وجمال عبدالحميد الهدافين التاريخين لمواجهات الفراعنة ضد كينيا ولكل منهم هدفان في شباك كينيا.

- أكبر فوز كان لمنتخب مصر على كينيا كان 5/1 وسجل للفراعنة أحمد بلال «هاتريك» وسيد حمدي وائل جمعة وكانت المباراة في بطولة حوض النيل عام 2011.