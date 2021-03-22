شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك تحت اشراف مدرب الاحمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.

ويخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك من أجل رفع المعدلات البدنية التي تحفظ عليها المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، عند وصوله للقلعة البيضاء لتوليه مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جايمى باتشيكو، الذي رحل عن الفريق عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدورى العام بنتيجة 2-0.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.