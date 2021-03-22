شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الحصرية الناقلة لمباراة مصر وكينيا والمعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق كرة القدم والمنتخب المصري موعد مباراة مصر وكينيا في التصفيات الأفريقية والتي تشهد مشاركة النجم العالمي محمد صلاح بعد غياب طويل عن المشاركة مع المنتخب وتحديدا منذ الهزيمة امام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وأعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا المُقرر إقامتها ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2022).

وحددت مجموعة بي إن سبورتس قناة beIN Sports 4 وهي المُرقمة برقم 6 في جهاز الاستقبال لبث مباراة مصر وكينيا على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها ستديو تحليلي.

وأسندت مجموعة القنوات الرياضية مهمة التعليق على مباراة مصر وكينيا للمعلق أحمد الطيب، الذي تولى التعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي الأسبوع الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره الكيني في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مركز موي الرياضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويحتل أبناء المدرب حسام البدري صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، فيما يأتي المنتخب الكيني ثالثًا برصيد 3 نقاط.

ويسعى المنتخب المصري لحصد نقطة على أقل تقدير من مباراته المقبلة لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون.