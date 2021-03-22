شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة حصوله على 20% من مقابل مشاركة اللاعبين في برنامج رامز جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال جبر تفاصيل مشاركة لاعبي الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن في برنامج المقالب «رامز مريض نفسي»، والمقرر عرضه في رمضان.

وكان الثلاثي قد توجها إلى المملكة العربية السعودية لتصوير حلقاتهم في البرنامج داخل أحد الملاهي في الأسابيع القليلة الماضية.

ورفض جبر، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، ما ردده البعض عن انتعاش خزينة الأهلي بسبب مشاركة اللاعبين في البرنامج، رغم تأكيده على حصول النادي على نسبة 20% من المقابل المادي الذي يقدم للاعبين نظير ظهورهم مع الفنان رامز جلال في برنامجه.

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ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث الرسمي للنادي الأهلي قوله: «الأهلي أكبر من أن تنعش خزينته بنسبة من المقابل المالي للظهور الإعلامي للاعبين، والفريق يعيش فترة استقرار مادي، بعد البطولات والاستثمارات الأخيرة».

وشدد جبر على أن ظهور اللاعبين في البرنامج جاء بعد الحصول على إذن من النادي، موضحًا: «لا يمكن لأي لاعب الظهور في أي برنامج رياضي دون إذن النادي، وبالفعل النادي يحصل على 20 بالمئة من المقابل المادي للظهور الإعلامي للاعبين، ويكون توقيت تصوير الحلقات لا يتعارض مع تدريبات الفريق أو مبارياته.

واختتم المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي قائلًا: «هناك نظام قوي بالنادي الأهلي، ينظم تعامل أي عنصر بداخله مع الجهات الأخرى، ومن بينها الجهات الإعلامية، ولا يحدث شيء داخل النادي أو خارجه، دون علم الإدارة والاحتكام للوائح والقواعد الموجودة داخل الفريق».