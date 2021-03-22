للمرة الثالثة على التوالي.. صلاح أفضل لاعب فى ليفربول خلال شهر فبراير

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم، الاثنين، فوز محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب فى النادى خلال شهر فبراير الماضى، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

جاء ذلك بعدما تفوق صلاح على الثنائي كورتس جونز وترينت ألكسندر أرنولد، من خلال تصويت الجماهير عن أفضل لاعب في ليفربول عن شهر فبراير الماضي.

كان صلاح شارك خلال شهر فبراير في 6 مباريات وسجل 3 أهداف ورفع رصيده الإجمالي من الأهداف إلى رقم 24.

ووصل محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري أمس للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى اختار 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق على رأسهم نجم ليفربول.

وحرص نادى ليفربول الإنجليزي على دعم محمد صلاح بعدما نشر الحساب الرسمي للريدز على "إنستجرام" صورة لنجم منتخب مصر متمنين له التوفيق خلال مباريات الأسبوع الجاري مع المنتخب.

وعلق الحساب الرسمي لليفربول قائلا، "نتمنى لك أسبوعًا جيدًا"، فى إشارة إلى محمد صلاح وانضمامه الى منتخب الفراعنة بعد فترة غياب، ويستعد لقيادة الفراعنة خلال مباراة كينيا الخميس المقبل، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، حيث حرمته الإصابة بفيروس كورونا من اللعب لكتيبة المدرب حسام البدري في المرة الأخيرة.