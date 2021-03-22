شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقريرا طبيا عن تطورات علاج باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من اللجنة الفنية للدراويش تقريراً عن حالة المصابين بالفريق تمهيداً لعرضه على هشام مصطفى طبيب الفريق الجديد الذى تولى المسئولية خلفاً للدكتور محمد طه الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه، ويرغب جلال فى استغلال فترة توقف الدوري الحالية لتجهيز اللاعبين المصابين وعلى رأسهم الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى.

وتعد فرصة توقف الدوري كافية للاطمئنان على عبد الرحمن مجدى بشكل جيد عن طريق الدفع به فى المباريات الودية قبل عودة المباريات الرسمية بعد تعافيه من تمزق العضلة الامامية الذى تعرض له مرتين على التوالى.

وعاد باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.

وكان المدافع الدولى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع الإنتاج الحربى عصر اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية، حيث دخل فريق الإنتاج معسكراً مغلقاً هناك حيث يستعد الفريقين لإستئناف مباريات الدوري المقبلة ، وتمثل ودية اليوم الظهور الاول لإيهاب جلال مديراً فنياً للدراويش بعدما تم الاعلان عن تنصيبه مدرباً للفريق الاصفر خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث استأنف الدراويش تدريباتهم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.