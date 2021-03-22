شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أتمنى بقاء صلاح فى ليفربول ومباراة فيتا كلوب ستصل بالأهلى للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن أمنيته فى بقاء "فرارى الفراعنة" محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "لا أحد يمكنه أن يخمن ماذا يدور فى رأس محمد صلاح، الميزانيات ضربت أوروبا بشكل كبير بعد أزمة كورونا ووضعت الأندية فى مأزق كبير جداً، وأتمنى أن يكمل مع ليفربول، هو ملك متوج فى الفريق الإنجليزي، وأصبح من أساطير النادى، ولا أعتقد أن ليفربول سيواصل التراجع ونتمنى من الله التوفيق لصلاح وأن يسجل هدفين فى كينيا.

وأضاف ضياء السيد، أحمد ياسر ريان اتخذ قراراً رائعاً بالرحيل إلى سيراميكا بهدف المشاركة فى الأولمبياد، ومع ذلك انضم للمنتخب الأول بعد تألقه، والأهلى لم يخطئ فى منحه فرصة للإعارة وترك اللاعب يتألق وفى النهاية سيعود للفريق، ولا يمكن اللوم على الأهلى فى هذا.

وأشار مدرب منتخب مصر السابق إلى أن إمام عاشور لعب فى مركز لاعب عظيم هو فرجانى ساسي، وقدم أداءً كبيراً، لذلك أنصحه بعدم الالتفات لانتقادات الجماهير، والتركيز فى الملعب وطموحه، وأن يخرج من دائرة السوشيال ميديا، ولا يجعل موهبته ذات عمر قصير.

واختتم ضياء السيد قائلا، مباراة الأهلي فيتا كلوب ستكون سببا فى وصول الأهلى لنهائى الأبطال، لأنه عدل الكثير من الأمور وأعاد الفريق للبطولة بشكل صحيح، وتعجبنى مواقف إدارة الأهلي، انتقدنا موسيمانى كثيراً، ولكنه قدم أداءً مميزاً فى المباراة الأخيرة ويجب أن يأخذ حقه، لا يجب تأجيل العقوبة الانضباطية وهو ما فعله الأهلى مع كهربا.