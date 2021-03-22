شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جودى رامى لاعبة الطائرة: بحب أصالة ودنيا سمير غانم ونفسى أكون عازفة بيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جودى رامى" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



جودى رامى لاعبة الطائرة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والسفر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

بان كيك والكريب.



اللاعبة خارج الصالة

من نجمك المفضل؟

خالد أنور ونيللى كريم

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب وأصالة.



جودى رامى

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

عازفة بيانو

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بهتم وبكمل مشوارى.



جودى وسط الطبيعة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الاثنين، وبلبس حسب المناسبة.



جودى وصديقتها

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

مش لازم يكون في نفس التخصص لكن المهم يكون شخصيته كويسه.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

أحاول أقنعه إن الرياضة جزء من شخصي وأن النجاح فى الرياضة يؤدي للنجاح فى الحياة العامة.