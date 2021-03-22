شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتظم فى معسكر بالسويس لمدة 4 أيام استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا فى معسكر مغلق لمدة أربعة أيام بالسويس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز. وبدأ المعسكر صباح اليوم الاثنين وينتهي الخميس، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام الزمالك مساء الجمعة.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني، لزيادة حالة التركيز والانسجام ورفع معدل اللياقة البدنية لكافة اللاعبين خلال فترة المعسكر، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من إبريل المقبل على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادى الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية