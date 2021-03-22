شكرا لقرائتكم خبر عن جدية والتزام فى المران الأول للمنتخب استعدادا لمواجهة كينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، لخوص مباراة الخميس المقبل أمام منتخب كينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصرى على فيس بوك، فيديو لمشاهد مجمعة من التدريب الأول للمنتخب الوطني على استاد القاهرة، وظهرت الجدية والالتزام على أداء اللاعبين فى التدريبات.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب تدريبا لآخر غدا، الثلاثاء، قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعداد لخوض مباراة الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.



التمرين على تبدال الكرة



تمارين الإحماء



استعداد اللاعبين للتمرين



مران المنتخب

واستقر حسام البدرى على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

وتسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

وخضع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية لجميع اللاعبين، وقرر مسؤولو المنتخب، منع الزيارات فى فندق الإقامة منعا لإختراق الإجراءات الطبية المتبعة، حفاظا على سلامة اللاعبين خاصة بعدما جاءت المسحة التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى سلبية.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.